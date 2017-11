Ex-gerente do Posto Cinta Larga morre de parada cardíaca em Vilhena

Morreu na manhã desta quarta-feira, 08, no Hospital Regional de Vilhena (HRV), Univaldo Mazzoni, de 60 anos.

Mazzoni foi socorrido ao HRV nesta terça, após sofrer uma parada cardíaca. Ele foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e morreu.

Univaldo era pioneiro em Vilhena, e trabalhou por muitos anos como gerente do antigo Posto Cinta Larga. O corpo do vilhenense será transladado para a cidade de Manaus onde mora seus familiares. O enterro será no cemitério Parque de Manaus.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração