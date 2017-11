Força Tática estoura boca de fumo e captura foragido da justiça

O fato ocorreu na noite de terça-feira, 07, em uma residência localizada na avenida 1.713, no Bairro Parque Industrial Novo Tempo, no setor 19, em Vilhena, sobre a qual uma guarnição da Força Tática recebeu informações, que estaria sendo utilizada como esconderijo de foragidos da justiça, assim como também, para a comercialização de drogas. Ainda segundo as informações, os suspeitos mantinham um arma de fogo no local e realizaram a receptação de produtos oriundos de crimes.

Em posse das informações, os militares realizaram diligências pelas proximidades do imóvel, até que avistaram em frente a residência, Maurílio Gomes Monteiro, sobre o qual já era de conhecimento dos policiais, que estava evadido do sistema semiaberto. Ao receber ordem de parada, o suspeito saiu correndo, pulando muros e invadindo residências. Durante a fuga, o infrator dispensou um revólver de calibre 38, com numeração raspada, com três munições intactas no tambor.

Após realizarem um cerco, os militares obtiveram êxito na captura de Maurílio e em revista pessoal ao mesmo, foram encontrados em suas vestes, quatro invólucros e uma pedra aparentando ser de pasta base de cocaína, um celular da marca Samsung de cor preta e a quantia de R$ 115,60.

Já na residência alvo das denúncias, foram localizados Valdeir Vitória Francisco, de 36 anos e Elisângela Pinheiro da Silva, de 30 anos, além de dois invólucros iguais aos encontrados com o Maurílio e um de cocaína. Em cima do telhado do imóvel os militares encontraram também, uma tornozeleira eletrônica.

No momento de sua prisão, Maurílio estava fazendo uso de um tênis que já na delegacia, foi reconhecido por uma vitima que teve sua residência furtada a poucos dias. O infrator não soube explicar como conseguiu o tênis, mas confessou que uma mulher por nome Edia Mariano Garchal, é quem havia lhe repassado a droga e a arma que estavam em sua posse.

Diante dos fatos, todos os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos para Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) onde foram flagranteados pelo delegado de plantão.



Texto e fotos: Extra de Rondônia