Idaron realiza seminário sobre o controle da ferrugem asiática na soja

Na manhã desta terça-feira, 07, foi realizado um seminário com o tema “Controle da Ferrugem Asiática da Soja em Rondônia” no auditório da Associação Comercial e Industrial de Vilhena (ACIV).

A palestra foi realizada pela Agência de Defesa Sanitária Agropastoril de Rondônia (IDARON) em parceria com Aciv.

O evento estiveram presente, Rodrigo Brogim, representante da Embrapa, Evandro Padovan, Secretário de Agricultura, Erico Jadashi, Auditor do Ministério de Agricultura, Guillerme Teodoro, vice-presidente da Aprosoja-RO, Rachel Barbosa, gerente vegetal da Idaron, Eloi Maria, Presidente da aciv e Gustavo Villas Boas, representante do deputado, Luizinho Goebel.

Durante o seminário foi apresentado assuntos que envolvem eficiência de fungicidas e produtos biológicos no controle da ferrugem asiática da soja feita por palestrantes do estado e do Mato Grosso. Produtores rurais, agricultores, estudantes de agronomia e funcionários da Idaron participaram do evento.

O objetivo do encontro teve como finalidade avaliar a eficiência dos fungicidas isolados e associados nas safras de soja, assim como mostrar as doenças que possibilitam a ferrugem asiática na saúde humana.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia