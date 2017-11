Jovens arrombam residência, furtam televisor e acabam presos

Após receber informações na tarde de terça-feira, 06, de que dois jovens em uma bicicleta teriam entrado em uma residência localizada na Rua 903, no setor 09, de Vilhena, transportando um televisor envolto em um cobertor, policiais se deslocaram até o imóvel para averiguar a procedência do objeto.

No imóvel os militares fizeram contato com Willian Aires Rodrigues, de 18 anos, que se encontrava na sala da residência e com Alexsandro de Oliveira Rolim, também de 18 anos, que ao perceber a presença da guarnição, se escondeu embaixo de uma cama com o referido televisor.

Ao serem indagados da procedência do aparelho, os jovens confessaram terem furtado de um imóvel localizado no Bairro Barão do Melgaço I, onde realmente foi constatado o delito, referente análise do imóvel, que se encontrava com uma das janelas quebradas e parcialmente revirado.

Em contato com o proprietário, o mesmo afirmou que estava em viagem e que teria deixado outra pessoa responsável pela casa, pessoa esta, que também foi localizada e reconheceu o televisor.

Diante dos fatos, os dois agentes receberam voz de prisão e foram presentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com o aparelho furtado, para prestarem mais esclarecimentos ao delegado de plantão.

Texto e fotos: Extra de Rondônia