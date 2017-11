Manifestantes fecham rodovia em protesto ao desaparecimento de mulher grávida há 15 dias

A BR-421, que liga as cidades de Ariquemes a Monte Negro, Campo Novo de Rondônia e Buritis amanheceu fechada no quilômetro 50 nesta terça-feira, 07, zona urbana de Monte Negro.

Manifestantes bloquearam a rodovia como forma de chamar a atenção das autoridades sobre o caso de Tainá Carine de Lima Mendonça, de 21 anos que hoje completa 15 dias que está desaparecida ao sair para cobrar uma pensão do ex-marido na zona rural.

Tainá esta grávida de oito meses e estava marcado para o próximo dia 14 o nascimento do seu segundo bebê.

A manifestação foi marcada por familiares e amigos que cobram a atenção das autoridades sobre o caso Tainá. O manifesto foi marcado via rede social.

O sumiço de Tainá Carina de Lima Mendonça, de 21 anos, grávida de oito meses ganhou repercussão nacional. O seu desaparecimento foi pauta do Programa Cidade Alerta, da TV Record. Veja o vídeo logo abaixo.Taina completa hoje sete dias que está desaparecida.

Ela sumiu na última sexta-feira, 27, de outubro quando saiu para cobrar a pensão do ex-marido, sua motocicleta foi encontrada na LC-20, zona rural de Monte Negro.Mãe de jovem grávida desaparecida faz apelo desesperado no Facebook. Autoridades e populares já realizaram várias buscas pela região onde encontraram a motocicleta da jovem, mas até o hoje nada de seu paradeiro.

O principal suspeito, que é o seu ex-marido já foi ouvido pelas autoridades, ele nega que tenha sumido com a moça que estava com data marcada para ter o seu segundo filho para o próximo dia 14 de novembro.Ainda de acordo com informações de populares, a família está oferecendo uma recompensa de R$ 3 mil para quem der pistas que possam a localizar Tainá.

Fonte: Rondônia Atual