Merendeira de Vilhena vence concurso de melhor receita escolar de RO

A receita foi publicada no livro que reúne os melhores pratos de alimentação escolar do país

Com o prato de escondidinho de mandioca com frango, a merendeira Cristina Ferreira Moreira, do município de Vilhena, ganhou em 1ª lugar do Estado de Rondônia o concurso de melhor receita de Alimentação Escolar, e garantiu a publicação no livro de melhores receitas de Merenda Escolar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Para comemorar a notícia, a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Ensina-me a Viver”, Bianca Gonçalves, pediu para que a receita fosse preparada nesta terça-feira, 07. Com a presença da secretária de educação, professora Raquel Donadon, a merendeira Cristiane preparou a receita que há três anos é servida aos alunos.

RECEITA

O concurso do qual Cristina venceu é de 2016, porém só ficou sabendo há três meses. “Eles me enviaram o livro na minha casa, comentei com uma colega de trabalho. Na semana passada foi enviado o livro para a escola. Foi onde a diretora da escola despertou em mim a importância da premiação”, mencionou.

Servidora efetiva do município há mais de oito anos, Cristina Ferreira comentou que no início ficou com medo de preparar o prato aos estudantes, pois não sabia se as crianças iriam gostar. “Depois que comecei a preparar não parei mais, eles gostam muito. É um prato nutritivo”, ressaltou.

A funcionária disse ainda que os principais ingredientes da receita são produtos que a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) envia às escolas. “Mandioca e carne de frango são os alimentos principais, e sempre temos aqui na nossa escola”, comentou.

QUALIDADE DA MERENDA

A secretária de educação disse que a premiação é um estímulo a mais não apenas para as demais merendeiras, mas também é um estímulo para que o município continue investindo na qualidade da merenda que é servida aos alunos da rede de ensino municipal.

A diretora da unidade escolar falou que é um grande orgulho ter um excelente profissional fazendo parte do quadro de servidores da escola e contar com os investimentos que a gestão Rosani Donadon está realizando em prol da qualidade da alimentação.

Texto e fotos: Assessoria