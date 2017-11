Prefeita assina convênio com DETRAN para melhorar sinalização de vias em Vilhena

Com objetivo de reduzir os índices de acidentes de trânsito registrados em Vilhena, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) assinou nesta terça-feira, 7, um convênio com Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) de Rondônia.

A assinatura foi realizada na sede do órgão em Porto Velho e contou com a presença do Diretor Geral do órgão, José de Albuquerque, da deputada estadual Rosangela Donadon e do ex-prefeito de Vilhena Melki Donadon.

A prefeita informou que o convênio segue para autorização do governador Confúcio Moura e, em breve, Vilhena será contemplado com a instalação de sinalizações nas ruas e avenidas.

“Este recurso irá auxiliar a Secretaria de Trânsito (SEMTRAN) para ampliar a instalação sinalizações verticais, fato de que contribui os condutores evitando consequentemente os acidentes relacionados à falta de sinalização”, disse a prefeita durante a assinatura do convênio.

O convênio de pouco cerca de R$ 450 mil foi alterado ao longo de seu trâmite a fim de melhorar a utilização do recurso e expandir a sinalização pelas ruas e avenidas de Vilhena.

“Gostaria de agradecer o Diretor-Geral do órgão, João de Albuquerque Cavalcante pela agilidade na liberação do convênio. Entendo que melhorar a sinalização de trânsito é o primeiro passo para reduzirmos os índices de acidentes em nossas vias e preservar a vida dos cidadãos”, finalizou a prefeita.

