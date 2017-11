Prefeitura de Alto Paraíso abre processo seletivo para nível médio e superior

A Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, do Estado de Rondônia, anunciou a realização de uma chamada pública, com a intenção de contratar e formar cadastros reserva de profissionais, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

Esta seleção busca por candidatos com níveis médio e superior, para as funções de assistente social, psicólogo ou terapeuta ocupacional (1 vaga) e entrevistador (2 vagas). A carga horária semanal será de 40 horas e os contratados terão a remuneração de R$ 1.040,00 à R$ 2.132,95.

As inscrições iniciam a partir do dia, 13 e vai até 18 de novembro de 2017, das 8h30 às 17h30, através da entrega de envelopes com a documentação necessária, no CRAS – “Reduto Familiar”, localizado à Rua Francisco Gomes, nº 3.077, centro. O pagamento da inscrição deve ser realizado por meio de boleto bancário.

A classificação será através de análise dos documentos, que deverão ser entregues no CRAS, cujo resultado final é válido por doze meses, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Para mais informações, acesse o edital de abertura disponível no site da prefeitura.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: André Fortunato