Presidente da JARI afirma que “grande parte das multas aplicadas são devido ao uso indevido das vagas especiais”

Em visita a redação do Extra de Rondônia o atual presidente da Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), Isaque Donadon Gardini, relatou sobre os altos índices de multas no trânsito referente ao estacionamento indevido em vagas preferenciais e a necessidade do porte da carteira que regulariza o estacionamento para idosos e deficientes.

Segundo Isaque, hoje grande parte das multas aplicadas são devido ao uso indevido das vagas destinadas a idosos e deficientes por outros condutores. Outro ponto citado é que atualmente esta sendo cobrada a apresentação de uma carteira de identificação, pois por mais que os usuários possuam a idade ou condição adequada é necessário o documento regulatório para evitar possíveis fraudes.

De acordo com o presidente, muitos idosos estão procurando a JARI para reclamar de multas que estão recebendo no trânsito, Gardini explica que “não basta apenas se enquadrem nos quesitos estabelecidos, todos sem exceção deverão procurar a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran) e realizar o pedido de uma credencial para usufruir de tal direito”.

Para realizar o cadastro é necessário levar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), um comprovante de residência e no caso dos deficientes deverá ser apresentado o laudo médico para realizar o pedido.

O representante da JARI também ressalta que caso o condutor seja identificado em estacionamentos preferenciais sem o porte da carteirinha o mesmo será atuado, recendo uma multa no valor de R$ 293,47, onde além do custo a ser pago haverá o desconto de sete pontos em sua CNH, sendo enquadrado em uma infração gravíssima. Para evitar tal constrangimento o motorista que se enquadrar nos quesitos e estiver transportando ou conduzindo o veículo, deve deixar sua credencial fixa no painel do veículo.

Isaque finaliza dizendo que “peço que os condutores se conscientizem quanto às regularizações e a utilização das vagas somente para o público que é destinado, pois há apenas cerca de 5% de reservas destinadas a idosos e deficientes que muitas vezes acabam sendo ocupadas por outros condutores indevidamente”.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia