Sitiantes denunciam descaso do prefeito com a área rural de Corumbiara; vídeo

Nesta terça-feira, 7, a redação do Extra de Rondônia recebeu fotos e vídeos gravados por moradores da linha 01 – área rural de Corumbiara, onde denunciam o descaso do prefeito com a área rural do município.

Os sitiantes relatam que não aguentam mais o descaso do poder público, o abandono é notável e a responsabilidade dos mandatários cada vez pior.

Num vídeo enviado por uma moradora da linha 01, ela afirma que desde maio do corrente um tubo de metal foi deixado para resolver o problema de uma ponte que todo ano é a mesma coisa, sempre que chegam as chuvas a água leva tudo rio abaixo.

A moradora mostra também o tambor cheio de leite que segundo ela vai acabar estragando, pois devido à ponte estar intransitável o caminhão não consegue chegar ao local para coletar o produto.

A ponte quebrada também coloca em risco a vida dos alunos e do próprio motorista. Porém, por medo o condutor não está se arriscando em passar por ela. E, os estudantes tem que andar a pé um bom trecho até chegar onde o ônibus fica estacionado.

A sitiante ainda ressalta que já procurou o prefeito e também os vereadores, que só prometem, mas até o momento não fizeram nada para resolver o problema.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e Vídeo: Internauta