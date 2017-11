TRANSPARÊNCIA: Vereadora parabeniza prefeita e destaca ações da Secretaria de Comunicação de Vilhena

Município obteve 90,11% de aprovação, considerado pelo TCE como “Elevado”

A vereadora Vera Lúcia Borba Jesuíno (PMDB), a popular Vera da Farmácia, na sessão ordinária desta terça-feira, 7, usou parte do seu pronunciamento na tribuna da Casa de Leis para elogiar os projetos desenvolvidos pela prefeita Rosani Donadon (PMDB) e também destacar ações da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) no quesito transparência dos atos públicos em Vilhena.

Na ocasião, Vera destacou duas das principais ferramentas via internet que estão dinamizando a interação da administração municipal com o cidadão.

Ela citou o Diário Oficial Eletrônico do Município de Vilhena, criado em fevereiro deste ano, sendo uma ferramenta essencial para o processo de controle dos gastos públicos. “Antigamente o Diário Oficial era impresso em papel jornal e gastava-se muito com sua contratação. Hoje, além de ter gerar economia aos cofres públicos, aumentou a interação com os munícipes”, avalia.

Outra ferramenta necessária citada pela parlamentar é o Portal da Transparência. Conforme a vereadora, a prefeitura de Vilhena alcançou percentual inédito neste quesito. Após avaliação do Tribunal de Contas de Rondônia, Vilhena obteve 90,11%, considerado pelo próprio órgão como “Elevado”.

Para Vera, ações com estas colocam Vilhena em destaque estadual de forma positiva e fazem com que o município melhore em todos os sentidos. “Quero aqui registrar o meu parabéns à prefeita Rosani Donadon, por fazer uma administração transparente e participava. Também destacamos o trabalho da equipe da Semcom, em nome do seu secretário, Esteban Vera Labajos, que não medem esforços para proporcionar novas alternativas para bem informar aos vilhenenses. O resultado prova o comprometimento da atual gestão, saindo do pior, a um dos melhores do Estado no quesito transparência das ações em Rondônia”, encerrou.

Para Esteban Vera, o pronunciamento da vereadora reflete, como um todo, o árduo trabalho de toda a equipe da prefeitura, através das orientações designadas por Rosani Donadon. “Nossa prefeita determinou agilidade e dinâmica nas ações, mas também transparência dos atos públicos. Quero aqui destacar também a parceria com a equipe do departamento da Tecnologia da Informação (T.I). O resultado de todo isto é Vilhena estar sendo considerado como exemplo em Rondônia”, garante o titular da Semcom.

