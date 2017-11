Urologista fala sobre o “Novembro Azul” e a importância de realizar o exame de próstata

Em entrevista com a equipe do Extra de Rondônia o médico urologista, Nilton Y. Migiyama, contou sobre a criação do novembro azul, os procedimentos para realização do exame de próstata e a importância de fazê-lo.

Segundo o médico o “Novembro Azul” é de origem australiana e foi uma data criada em alusão aos cuidados à saúde masculina, a partir dai, foi adaptado para todo o mundo.

Nilton conta que este é o período onde se realiza diversas palestras e orientações sempre buscando conscientizar os homens, quanto à atenção e aos cuidados com seu corpo, em especial ao câncer de próstata que atualmente vem atingindo muitos homens.

Migiyama explica que os exames devem ser realizados a partir dos 45 anos, devido às alterações próprias do envelhecimento. Todo homem deve iniciar os cuidados a sua saúde, pois não existe somente a possibilidade do câncer na próstata como também há riscos de outras doenças de caráter benigno, porém que causam um grande dano à saúde.

Diante disso os exames devem ser realizados anualmente, primeiro por meio do Antígeno prostático específico ou PSA (tipo de exame sanguíneo) e também pelo toque, para verificação de qualquer anomalia na próstata.

O urologista ressalta que quando associado os dois procedimentos, há cerca de 90% de chances de diagnosticar o câncer antecipadamente.

Após a realização dessa triagem e avaliação, caso exista a suspeita o paciente é direcionado para realizar uma biopsia na próstata, na qual será colhido o material e analisado através do microscópio, para saber se o paciente tem câncer ou não.

Nilton destaque que atualmente este tipo de câncer é uma doença que possui estudos referentes à sua origem, fisiopatologia e tratamento, com isso existem diversas intervenções. Diante disso hoje, há vários procedimentos para serem realizados com pacientes em estado inicial até os mais avançados. Mas o médico pondera que “sempre o melhor tratamento será a prevenção, o diagnostico precoce, pois toda doença começa pequenina e se identificada a tempo, muitos danos podem ser evitados”.

Migiyama pontua que existem muitas piadas e postagens referentes aos exames, e afirma que “é até interessante, porque isso abre espaço para que se possa discutir o assunto e os homens quebrem este preconceito, fazendo com que procurem um médico para realizar o exame”.

O urologista detalha que “atualmente é difícil um paciente se recusar a fazer o exame, antigamente quando cheguei aqui há uns 12 anos atrás, havia uma maior resistência por parte dos homens, hoje já existe essa consciência. Não posso deixar de destacar que as mídias e as campanhas contribuíram muito para que essa mudança acontecesse”.

Nilton finaliza ressaltando que “os homens devem se preocupar um pouco mais com o cuidado com o corpo, pois o corpo humano é como uma máquina biológica, mas com a diferença de que não há a possibilidade de ser trocada as peças, quando se tornam defeituosas. Assim como existe os cuidados com os veículos, o corpo humano também precisa desta atenção. É extremamente necessário que os homens passem a se preocupar mais com sua saúde, façam os exames regularmente, procurem levar uma vida mais saudável com atividades físicas e alimentação adequada”.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia