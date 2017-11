Acompanhante tem celular furtado em hospital de Cerejeiras e diretoria alega descuido da vítima

Um homem foi vítima de um furto dentro do Hospital Municipal São Lucas de Cerejeiras, enquanto acompanhava seu avô que se encontra internado.

Segundo relatos da vítima, durante a madrugada de terça-feira, 07, ele dormia em uma cadeira, próximo ao leito do referido paciente, quando foi despertado pelo barulho de um jovem saltando a janela do quarto da unidade onde ele se encontrava.

Após a saída do jovem, a vítima conferiu seus objetos pessoais e constatou que seu aparelho celular havia sido furtado.

Ainda segundo a vítima, o assaltante tinham um comparsa que o aguardava pela janela do lado de fora e que ao questionar a diretora do hospital sobre a deficiência na segurança do local, a mesma agiu com descaso, sugerindo que o fato ocorreu devido o descuido da vítima.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa