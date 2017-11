Atleta recebe convite para fazer teste em time nos EUA e precisa ajuda para custear viagem

Fabrício Oliveira, de 22 anos, está prestes a realizar um sonho de muitos jovens brasileiros. O coloradense atualmente mora em Vilhena por questões de treino e recebeu a oportunidade de fazer um teste num time de futebol universitário na cidade de Orlando, nos Estados Unidos.

O atleta atua como atacante e já jogou no campeonato gaúcho pelo Torino Futebol Clube, foi campeão rondoniense sub 19 pelo VEC, defendeu o Boa Vista pelo campeonato carioca e Copa São Paulo Junior.

Fabrício embarca no mês de março para os Estados Unidos. Porém o jovem é de família humilde e precisa recurso para custear sua viagem para poder participar do teste. Se for aprovado, ganhará uma bolsa de estudos na universidade.

Para ajudar a viagem do atleta, amigos e familiares organizaram uma rifa concorrendo a um Cooler Térmico e uma Super Cama Box, a rifa está sendo vendida no valor de R$ 10,00. O sorteio ocorrerá no dia 22 de dezembro, às 11h30 ao vivo pela Rede TV, no programa Plantão de Polícia.

Em Colorado a rifa poderá ser adquirida através do telefone (69) 9 9352-1801 ou na Rua Guarani nº 3185, Bairro Cruzeiro (Franciele), e em Vilhena Rua 1707 nº 2069 setor 17 Jardim Primavera, fone (69) 9 9982-7867 (Fabrício).

Fonte: Extra de Rondônia/com informação do Cone Sul Acontece

Foto: Divulgação