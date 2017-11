CABIXI: MP, PC e PM realizam operação denominada “Motoqueiro Fantasma”

Operação realizada em Cabixi, em conjunto com o Ministério Público de Colorado e as policias Civil e Militar do Cone Sul do Estado desarticulou uma célula da facção criminosa PCC, que agia na região.

A operação denominada “Motoqueiro Fantasma”, teve início por volta das 03h00 desta quinta-feira, 09 e cumpriu sete mandados de busca e apreensão em lugares distintos na área urbana e rural do município.

Ao todo foram apreendidas sete armas de fogo, sendo algumas de fabricação caseira, munições de vários calibres, drogas, três balanças de precisão e vários aparelhos celulares. Diversos produtos de oriundos de roubos, também foram recuperados.

A operação terminou com a prisão de cinco pessoas, sendo uma destas, um menor de idade, que foram indiciados por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, dentre outros delitos.

Todos os imóveis revistados, tanto na cidade quanto na zona rural, são de propriedade de pessoas que possuem de forma direta, ligação com uma facção criminosa.

Fonte Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia