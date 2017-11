Caminhoneiro morre em acidente na BR-364

Na tarde desta quinta-feira, 09, na altura do Km 170 na BR- 364, ocorreu um acidente de trânsito com um condutor de uma carreta carregada de madeiras, onde o mesmo não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caminhoneiro foi identificado como Pedro Márcio Karbowski, de 34 anos. Até o momento as informações dão conta que o motorista estava sozinho, quando perdeu o controle do veículo e o tombou as margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local à vítima estava presa às ferragens e sem vida.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e logo em seguida, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Pimenta Virtual