CEREJEIRAS: moradores finalizam obra do Governo Federal e são ameaçados de despejo

Quarenta famílias estão sendo ameaçadas de despejo em Cerejeiras, após terem custeado a conclusão de moradias do projeto Minha Casa Minha Vida do Governo federal.

Após concluírem do próprio bolso a construção de 40 casas, interrompida após uma empresa de laticínios do município ter entrado com uma ação na justiça, alegando que o local cedido pela prefeitura era impróprio para a obra, os moradores das propriedades entraram na justiça para requererem o direito de permanecerem nas residências, após terem recebido uma ordem judicial de despejo.

Os moradores alegam, que as construções que tiveram início no ano de 2014 e foram abandonadas após o embargo judicial, estavam se deteriorando com a ação do tempo e servindo como ponto para venda de drogas, assim como esconderijo para pessoas de má índole que colocavam em risco a segurança dos transeuntes.

Devido à demora do processo, que vem se arrastando sem decisão definitiva, as famílias que estavam cadastradas para receberem as moradias, entraram em ação e concluíram as obras, porém, novamente a empresa de laticínios entrou com uma ação judicial, alegando que a caldeira da empresa oferece risco para os moradores e que devido à rede de esgotos não ter chegado até o local, os dejetos das propriedades contaminam um rio que passa nas proximidades.

A população de Cerejeiras apoia com unanimidade a presença das famílias no local, pois acreditam que as alegações da empresa contestante são infundadas em inverídicas, uma vez que suspeitam que o próprio laticínio é quem vem fazendo uso do rio para o despejo de material ilegal.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia