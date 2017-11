IFRO de Colorado abre inscrições para o “Dia de Campo em Pastagens e Forragicultura”

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, realizará no dia 25 de novembro o 4º Dia de Campo em Pastagens e Forragicultura. A atividade é voltada para produtores rurais, estudantes e profissionais da área agropecuária. A inscrição é gratuita e pode ser realizada até 24 de novembro.

Para o público externo, as inscrições podem ser feitas na Emater (Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia) e Idaron (Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia) de Colorado do Oeste, Agropecuária Cone Sul, Agropecuária Triângulo e Agropecuária Terra Viva ou pelo e-mail diadecampo.colorado@ifro.edu.br. Os interessados também poderão se inscrever no dia e local do evento.

Para os alunos e servidores do Campus Colorado do Oeste, a inscrição deverá ser feita nos dias 23 e 24 de novembro às 12h00 no saguão do Centro de Convenções. Os alunos e servidores dos demais campi podem se inscrever através do e-mail diadecampo.colorado@ifro.edu.br.

O principal objetivo do evento é a divulgação de técnicas e resultados de pesquisas na área de Pastagens e Forragens para bovinos, com o intuito de contribuir com o desenvolvimento da pecuária do Cone Sul do Estado de Rondônia. O evento contará com palestras e atividades de campo em estações temáticas.

Nesta edição serão trabalhados os temas: formação e manejo de pastagens intensivas; suplementação de bovinos a pasto; capineira de cana-de-açúcar e capim elefante; produção e silagem de milho e sorgo; plantas tóxicas de interesse pecuário; e integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) para recuperação de pastagens degradadas.

Para mais informações, os telefones de contato dos Departamentos de Extensão ou de Pesquisa do Campus Colorado são (69) 3341-7622 e 3341-7632.

Fonte: Extra de Rondônia/ Assessoria

Fotos: Assessoria