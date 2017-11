PRF apreende em cegonha, veículo roubado em São Paulo que seguia com destino a Porto Velho

A abordagem ocorreu na tarde de quarta-feira, 08, na base da Policia Rodoviária Federal (PRF), localizada na BR-364, em Vilhena.

Em inspeção de rotina, os federais pararam uma caminhão cegonha que transportava nove carros e duas motocicletas e solicitaram a documentação de todos, porém, em verificação aos mesmos foi constatado que um dos veículos apresentava sinais de adulteração, sendo um destes, o número de chassi.

Ao aprofundarem as pesquisas com relação ao referido veículo, foi constatado também, a presença de adulteração na documentação do mesmo, que era oriundo de roubo na cidade de São Paulo/SP, no dia 21 de outubro do ano corrente.

Quando indagado sobre quem teria embarcado o veículo e seu destino final, o motorista, identificado como José Roberto Caetano, alegou que o despachante se chama Roberto e que o destino seria a cidade de Porto Velho, porém, se negou a informar a identidade do receptador e o local exato da entrega.

Diante dos fatos, o agente, que sempre realiza essa rota transportando veículos, foi autuado por falsificação de documento público, falsificação de sinais identificadores de veículo automotor e receptação de produto roubado, sendo conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), para serem tomadas a s medidas cabíveis ao caso.



Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: PRF