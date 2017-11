Vilhenense divulga uniformes da comissão técnica e de viagem dos atletas

O Vilhenense Esportivo Clube lançou as camisetas de viagem dos atletas e da comissão técnica da equipe. O uniforme, foi divulgado no Facebook do clube pelo vice-presidente Cássio Renan.

Renan disse que em breve serão apresentados os uniformes oficias para a disputa do Rondoniense 2018.

O elenco de atletas ainda não foi definido, mas o técnico e preparador físico foram confirmado pela diretoria.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria