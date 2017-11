Abertas as inscrições para Torneio de Society e Futsal em comemoração ao aniversário de Vilhena

A secretaria Municipal de Esporte e Cultura de Vilhena (Semec) abriu as inscrições para o Torneio de Futebol Society em comemoração do 40º aniversário de Vilhena.

As equipes interessadas podem confirmar participação no Ginásio Poliesportivo Jorge Teixeira de Oliveira até o dia 20 do do corrente mês. O valor da inscrição é de R$ 50,00 – e será revertida para a premiação e troféus para as equipes vencedoras.

De acordo com secretário da pasta, Natal Jacob, conhecido como “Natalzinho” os jogos serão disputados no Estádio Municipal Arnaldo Lopes Martins, “o Portal da Amazônia” e o congresso técnico será no final do prazo da inscrição a partir das 19h30, no Ginásio Jorge Teixeira.

Natalzinho enfatizou que também foram abertas as inscrições para o Campeonato de Base Escolar de Futsal nas seguintes categorias: Dentão (201-2002), Dente de Leite (2003-2004) e Dentinho (2005-2006).

O campeonato é aberto a todas as escolas do município, inclusive do setor privado. E, as inscrições perdem ser feitas na secretaria do Ginásio Jorge Teixeira. O congresso técnico será na segunda-feira, 20 deste mês, às 19h30.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia