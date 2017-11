É neste sábado a 10ª edição do “Bailão da Agronomia” em Cerejeiras

Neste sábado, 11 de novembro, acontece a 10ª edição do “Bailão da Agronomia”, no espaço Eventos Rodrigues em Cerejeiras.

O bailão terá como atração os cantores Kennedy Alisson, Cleber & D’Lucca e DJ Wesley Garcia. Todo o dinheiro arrecadado com a festa será doado para o Conselho Antidrogas de Cerejeiras (Cadcer).

Os ingressos estão no segundo lote, podendo ser adquiridos na Ubiratan Confecções, Lanchonete e Restaurante Malagueta, Supermercado Paulista e Distribuidora de Bebidas do Mineiro. Sendo pista no valor de R$ 25,00 e a mesa R$ 120,00.

Para mais informações entrar em contato através dos telefones 9 9955- 5572 ou

9 9919-9137.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação