Funcionários da Eletrobras RO aderem a paralisação nacional por 24 horas

Funcionários da Eletrobras Distribuição de Rondônia paralisam as atividades nesta sexta-feira, 10, para protestar contra a proposta do governo federal de privatização de empresas do setor elétrico.

De acordo com o dirigente sindical da Eletrobras em Vilhena, Wilson Diniz, a paralisação é nacional por 24 horas com apoio da Petrobras, companhias de águas do Brasil e outras categorias.

Wilson disse que a finalidade da paralisação é contra as privatizações da Eletrobras e as companhia de água do Brasil que estão sendo privatizado. “Para o país ter soberania é preciso preservar os patrimônios públicos e assim poder ter o controle da energia elétrica, petróleo e a também a água que o Brasil produz”, comentou Diniz.

O dirigente enfatiza que a privatização da Eletrobras, não trará nenhum benefício para os servidores que tem anos de carreira. Segundo ele, o governo está entregando um patrimônio público para a iniciativa privada que só vai prejudicar a população brasileira.

Diniz destacou que a paralisação é também em virtude dessa nova lei trabalhista que entrará em vigor no dia 11 e a nossa categoria é contra essa nova lei. “Essa lei tira os direitos e benefícios do trabalhador que foi conquistando no decorrer de décadas”, argumentou o dirigente

Wilson explica que a privatização de empresas de energia elétrica acaba se tornando a mais cara do Brasil. Assim como também há pouco investimento no setor na zona rural pelo fato do retorno ser mais demorado. “A privatização das empresas de energia elétrica do Brasil é em virtude de mal gerenciamento por cargos políticos e não por profissionais da área”, pontou Diniz

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia