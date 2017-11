Luizinho Goebel solicita relatório de servidores do DER

O deputado Luizinho Goebel (PV) requereu ao governo do Estado a relação total de servidores efetivos, celetistas, comissionados e cedidos de outros órgãos ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e suas devidas lotações durante o período de 2016 até outubro de 2017.

Segundo justificativa, o pedido foi feito com o intuito de mensurar o quadro atual efetivo do DER a fim de se saber da real necessidade de pessoal no órgão. “É o nosso dever a fiscalização e, se há falta de pessoal para atender as demandar do departamento, queremos a relação para descobrir soluções”.

Em requerimento o parlamentar ressaltou a importância do atendimento da solicitação, levando em conta o dever da Casa de Leis de fiscalização e de representatividade do povo.

Autor e foto: Assessoria