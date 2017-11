PIMENTA BUENO: prefeitura repassou mais de R$ 3 milhões para a Câmara; vereadores já gastaram mais de R$ 155 mil em diárias

Continuando a saga em busca de algum município de Rondônia, onde vereadores não estão gastando dinheiro do contribuinte a “bel” prazer, o Extra de Rondônia checou desta vez o Portal da Transparência da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Pimenta Bueno.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Pimenta Bueno tem 37.512 habitantes e 27.071 eleitores.

Entretanto, representa o povo pimentense 10 vereadores. Porém, segundo consta no Portal da Transparência, os nobres edis já gastaram em 10 meses um montante de R$ 158.840 – do dinheiro do contribuinte. Sendo que o vereador campeão gastou R$ 21.350 do dinheiro público.

No levantamento feito pelo site, indicou que a prefeitura repassou para o legislativo em 10 meses, exatos R$ 3.386.831 – deste montante, foram gastos com diárias pelos vereadores e servidores da casa um total de R$ 269.690 – sendo que o repasse mensal para a Câmara é de R$ 338.683,10.

Confira quanto gastou cada vereador:

Paulo Rogério Ferreira (PTB) recebeu R$ 12.870 – Sidnei Marcos Mendes (PTB) gastou R$ 13.270 – Claudina Jaske Felberg (PP) R$ 14 mil – Sandro Rogério “Tuca” (PSB) recebeu R$ 14.470 – Sostenes Silva (PP) vice-presidente recebeu R$ 15.620 – Paulo Adail (PMDB) presidente da casa, gastou R$ 16.070 – Marcos Venicio (PDT) 1º secretário R$ 16.100 – Alexandre Oliveira (PSB) R$ 17.730 – Jordana Fonseca Ferreira (PSD) recebeu R$ 17.750 e o campeão das diárias é Sérgio Tobias (PSB) que gastou nada mais nada menos que R$ 21.350 do dinheiro suado que o povo pimentense paga em impostos.

Lembrando que as diárias pagas aos vereadores para viajarem a Porto Velho e Vilhena é de R$ 400 – para Brasília R$ 550 e para Rolim de Moura e cidades circunvizinhas é de R$ 70,00.

Além disso, esta página eletrônica vai trazer em breve uma matéria, onde um funcionário público, já recebeu mais de R$ 34 mil em diárias do município.

O Extra de Rondônia deixa espaço caso algum dos citados queira se pronunciar sobre o assunto.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação