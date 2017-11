SAAE regulariza ligações de água para moradores de São Lourenço

Cerca de 50 famílias da comunidade de São Lourenço tiveram uma reunião na quarta-feira, 8, com a direção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Vilhena, para regularização da rede de abastecimento de água.

Na ocasião, os moradores tiveram suas ligações regularizadas, cadastramento de ligações iniciais de água, vistorias na rede de distribuição e a instalação de hidrômetros.

Segundo o diretor técnico do SAAE, Milson Canhete, aproximadamente 400 metros de rede foram instaladas, substituindo à antiga rede de mangueira com encanamentos de 50 e 60 mm. “Fizemos uma reunião com os moradores para explicar a regularização da rede e cadastro das pessoas que realmente utilizam água, orientando sobre instalação de hidrômetros que é uma forma de preservar nossa água”, destacou Arijoan Cavalcante, diretor da autarquia.

Com a instalação dos medidores, os servidores do SAAE fizeram uma vistoria nas casas para ver se tem algum problema com vazamento de água. “Falamos que seria interessante colocarem caixa d´água, pois assim, quando ocorrer a interrupção no fornecimento não serão prejudicados com a falta de água”, concluiu.

Texto e fotos: Assessoria