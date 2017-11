Motorista com sinais de embriaguez bate em dois carros e capota no Jardim Eldorado

O acidente aconteceu na noite deste sábado, 11, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local, o motorista do carro VW Golfe com placas de Vilhena, trafegava pela Avenida Brasil (30) sentido Cuiabá, quando próximo ao cruzamento com a Avenida Liliane Gonzaga, perdeu o controle de direção bateu num automóvel Ford Fiesta que estava estacionado, em seguida tombou e se arrastou por cerca de cinco metros e colidiu contra outro veículo que seguia em sentido contrário.

Apesar dos estragos, não houve feridos, apenas danos materiais.

O condutor que provocou o acidente estava com sinais de embriaguez, com isso, foi detido e levado para a Unisp, onde será submetido ao teste do bafômetro.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia