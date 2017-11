Rondoniense 2018 iniciará no dia 10 de fevereiro

A FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) definiu nesta sexta-feira, 10, a data do Campeonato Rondoniense 2018. A competição está prevista para iniciar no dia 10 de fevereiro e o término está programado para o dia 12 de maio.

De acordo com o diretor de competições da FFER, Almir Belarmino, a competição seguirá com a mesma forma de disputa, atendendo a legislação, já que havia sido alterada para o Estadual deste ano.

Para a temporada 2018 ocorreu uma mudança. O campeão do Estadual ficará com as vagas na Copa do Brasil e Série D do Brasileiro em 2019. O vice-campeão garantirá a segunda vaga do estado na Série D 2019. Já o terceiro colocado será confirmado na Copa Verde 2019.

Almir Belarmino confirmou que a bola oficial do Campeonato Rondoniense levará a marca Hulk. Também foi informado que no Estadual 2018 não haverá rebaixamento. “O presidente Heitor Costa propôs a reativação da Segunda Divisão a partir de 2018”, frisou Almir Belarmino.

A FFER pretende anunciar nos próximos dias o parceiro para levar o nome do Campeonato Rondoniense 2018. “Através da Rede TV, estamos negociando com duas empresas financeiras e outras duas de telefonia. Em breve estaremos anunciando”, revelou Almir Belarmino.

O Campeonato Rondoniense será disputado por oito clubes, dentre eles: Barcelona, Genus, Guajará, Ji-Paraná, Real Ariquemes, Rondoniense, VEC e Vilhenense.