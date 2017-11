Candidatos vilhenenses avaliam segunda prova do Enem

Ocorreu neste domingo, 12, a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Várias escolas e outras instituições de ensino se prepararam para o último dia de prova a dos candidatos. Só em Vilhena houve mais de quatro mil inscritos.

Na segunda etapa, foram aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. A duração da prova foi menor que no domingo anterior. Os candidatos tiveram 04 horas e 30 minutos para responder as 90 questões.

Estreante no Enem, a estudante Gabriela Martins dos Santos, 15, estudante do 3º ano do ensino médio disse que a segundo dia de prova foi mais fácil do que a primeira. A candidata explica que tem mais facilidade na área de exatas do que a área de humanas. “Tudo que estudei na escola caiu na segunda prova e estou confiante que fiz uma boa prova. Agora só esperar o resultado e depois me escrever para uma bolsa de Engenharia Civil ou Engenharia de Produção”, contou a candidata.

A candidata, Natália Dolores, 15, conta que está no 2º ano do ensino e a quarta prova do Enem que está fazendo. Para estudante a segunda prova foi muito cansativa porque as perguntas eram muito longo e o candidato perdia muito tempo. “Não achei difícil tão difícil a prova. A área da ciências da natureza e suas tecnologias foi a mais complicada de responder. Já ciências da matemática estava mais tranquilo”, argumentou a candidata.

Eliene Augusta, 17, que quer cursar medicina explica que a prova não estava tão difícil. “As questões não foram difíceis de responder, mas o texto das perguntas eram muito grande e isso acabava ficando cansativo apesar que tinha um bom tempo para concluir a prova” finalizou a estudante.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia