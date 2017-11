CRAS ITINERANTE: Semas disponibiliza serviços à população da área rural

Na tarde deste sábado, 11, a Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), promoveu o primeiro Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Itinerante na Associação Corumbiara Nova União, localizada na área rural de Vilhena.

O evento contou com a presença da prefeita Rosani Donadon (PMDB), a secretária de Assistência Social, Ivete Pires, da coordenadora do CRAS, Luciene Borges, da psicóloga Natália de Oliveira Guimarães e da assistente social Vanda Francisca da Silva, e membros da associação.

O evento contou com uma palestra sobre a campanha “Novembro Azul”, e também esclarecimento sobre os serviços ofertados no CRAS.

A secretária Ivete Pires disse que esse foi o primeiro evento de muitos que serão realizados na área rural de Vilhena. De acordo com Ivete, o intuito do CRAS Itinerante é levar as ações da assistência social para as comunidades. “Com o CRAS Itinerante levamos informações e serviços para a população, assim, a SEMAS fica cada vez mais próximas das famílias”, disse Ivete.

A prefeita Rosani Donadon disse durante o evento que têm trabalhado para melhorar a qualidade de vida da população em Vilhena. “Sou apaixonada pela área social, e tenho lutado a cada dia para melhorar Vilhena com investimentos em várias áreas como na saúde, educação, social e obras. Muitas coisas boas estão por vir”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria