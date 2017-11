FFER confirma retorno da segunda divisão do rondoniense em 2018

O surgimento de novos clubes profissionais somados aos que estão licenciados e pretendem retomar as atividades têm dado força para a reativação da Segunda Divisão do Futebol Profissional já para 2018.

O assunto tem sito motivo de discussões dentro dos departamentos da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) com analise criterioso de como a competição poderá ser disputada sendo respeitada a legislação desportiva em vigor.

Na manhã de sexta-feira, durante a realização do Conselho Arbitral do Campeonato Rondoniense 2018, o presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), Heitor Costa, anunciou a reativação da famosa Segundona do futebol rondoniense.

Atualmente as 08 equipes estão concentrados nos preparativos para a realização da 1ª divisão rondoniense na disputa do título e as vagas para a Copa do Brasil, Copa Verde e Serie D do brasileirão.

O retorno da segunda divisão voltará a ser disputada atendendo todas as exigências na legislação esportiva. De olho na competição os times confirmados na disputa são: Avaí, Guaporé, Cacoalense, Porto Club e Morumbi e mais três clubes que estão interessados.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa

Texto: Assessoria