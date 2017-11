Motos colidem na BR-364 e duas pessoas sofrem ferimentos

O fato aconteceu no final da manhã deste domingo, 12, na BR-364 – perímetro urbano de Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local, o condutor de uma moto Honda CB-300 de cor preta, placa de Vilhena, teria acessado a rodovia sem devida atenção, com isso, acabou colidindo com um moto-taxi.

O moto-taxista pilotava uma Honda CG Start 150 de cor amarela, com placa de Vilhena e seguia pela via sentido Porto Velho.

Os condutores sofreram ferimentos e foram socorridos ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia