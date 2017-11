Para não bater de frente, motorista faz manobra brusca e tomba carreta as margens da BR-364

O acidente aconteceu na tarde deste domingo, 12, na BR-364 no Km 22, em frente ao Balneário Piracolino, em Vilhena.

De acordo com informações do motorista da carreta bi-trem Scania-400 de cor branca, trafegava pela rodovia sentido Porto Velho, carregado com milho, quando na descida do Balneário Piracolino, um carro invadiu a contra mão, e para não bater de frente, fez uma manobra brusca, com isso, a última carreta acabou tombando.

A carga de milho se espalhou na beira da pista e muitas pessoas se aproveitaram da situação para furtar parte da carga.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência.

