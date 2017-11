ARTIGO: Planejando 2018

O planejamento empresarial é uma importante ferramenta gerencial, pois antecipando o futuro, permite identificar problemas vindouros e a partir daí, tomar decisões corretas no presente.

Há empresas que não o tem porque não foram educadas a trabalhar com ele; ou porque seus métodos de gestão são antiquados.

Empresas multinacionais atribuem tanta importância ao planejamento que até criaram uma Gerência para cuidar exclusivamente dele. Por outro lado, há empresas nacionais que não o tem e alegam que: 1-O planejamento nunca é exato e 2-Planejar requer revisões frequentes, as quais são custosas.

A falta de planejamento é sintomática da: 1-Inexistência de prioridades na empresa; 2-Não envolvimento da organização como um todo na obtenção de resultados; 3-Sem objetivos pré-definidos não se pode cobrar resultados das pessoas; 4-Induz à utilização deficiente dos recursos humanos, materiais e financeiros da firma.

Empresas que trabalham sem planejamento correm sérios riscos. Querer administrar, na atual conjuntura, sem um planejamento prévio é aumentar sobremaneira a carga de responsabilidade da administração, sem dar-lhe as ferramentas necessárias para executar um bom serviço.

Hoje, mais do que no passado, as empresas precisam se perguntar aonde querem chegar, dentro de alguns anos, para então poderem se programar e fazer a escolha de uma correta estratégia. Dentro de poucas semanas um novo ano estará chegando. Você tem um custo fixo mensal, uma estrutura administrativa a manter e um investimento a remunerar.

Este é o tempo oportuno de se dedicar a isso. Mesmo em meio à crise, sempre há oportunidade de aumentar as vendas, de inovar, de reagir diante da ação de seus concorrentes… Sua empresa precisa avaliar a profundidade de sua atuação no mercado; se não existem certos nichos de mercado ainda inexplorados; se via televendas você não poder fazer algo extra ou captar novos clientes…

Como Consultor posso lhe assegurar que o planejamento empresarial ainda é um dos melhores instrumentos de gestão existentes. Se bem utilizado ele poderá levar sua organização ao lucro, mediante a utilização eficiente de seus recursos. Sempre, e em todas as empresas, há algo adicional que pode ser feito.

Concluindo: Planejamento não deve ser algo optativo, mas obrigatório. Seja sensato e humilde, mas também inovador e corajoso. Consulte a experiência de seus pares. Há empresas que fazem inclusive o planejamento a curto e longo prazo, porque veem nele algo educativo e relevante ! Eu creio nisso.

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS.

Fonte: Extra de Rondõnia