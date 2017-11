CEREJEIRAS: moradores de casas populares denunciam laticínio por poluição ambiental; veja vídeo

A denúncia foi feita ao Extra de Rondônia por moradores das casas populares do projeto “Minha Casa Minha Vida”, que estão sendo obrigados a saírem do local, devido uma ordem judicial.

A ordem que foi desencadeada por uma denúncia realizada por um laticínio local, de que o terreno cedido pela Prefeitura Municipal para a realização da obra é inadequado, devido à presença de um rio que seria contaminado pelo esgoto das habitações, que não contam com rede de saneamento básico, estipula a saída dos moradores, que finalizaram as obras por contra próprio após o total abandono da mesma.

Porém, moradores do conjunto habitacional, gravaram um vídeo, onde é possível ver que os dejetos do referido laticínio também são lançados sobre o leito do rio, devido à proximidade de suas fossas a céu aberto, que acabam transbordando com as fortes chuvas de novembro.

Os moradores alegam ainda, que a “implicância” do proprietário em haver nas proximidades a presença de habitações, é para esconder seus atos ilícitos, que vem prejudicando o meio ambiente.

Fonte: Extra de Rondônia

Imagens: Internauta