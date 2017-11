CETAS abre processos seletivos para instrutor e tutor

Foram abertos por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia, para o Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde (CETAS) cinco processos seletivos.

Os editais de nº 115, 116, 117, 118 e 119/2017 contam com oportunidades para os cursos de formação inicial, continuada e integrada, para atividades de instrutoria, tutoria de saúde mental, cuidador de idoso, assistência em enfermagem para melhoria da qualidade no atendimento ao usuário do SUS, urgência e emergência, microbiologia médica com ênfase em bacteriologia, parasitologia e micologia.

As cidades de atuação dos profissionais serão: Machadinho do Oeste, Ministro Andreazza, Cerejeiras, São Francisco do Guaporé e Porto Velho. Os cargos de Instrutores serão para enfermeiro (9); psicólogo (3); biomédico ou farmacêutico (1); biólogo (2) já para tutor a oportunidade é de pedagogo (4).

Os interessados podem realizar as inscrições no CETAS sede, localizada na Rua Rafael Vaz e Silva, nº 3047, Bairro Liberdade, no horário das 8h00 às 15h00, exceto às sextas-feiras das 8h00 às 13h00 até o dia 17 de novembro de 2017, ou nos municípios com oportunidades citados acima, cujos endereços estão disponíveis nos editais do site.

A classificação será composta de análise de títulos, com resultado válido por um ano, já a remuneração será de R$ 29,00 a R$ 55,00 hora-aula conforme a titulação do profissional.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: André Fortunato