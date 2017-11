Coloradense fica em 4º lugar no Mister Brasil Unificado 2017

Sávio Teixeira, atual Mister Rondônia Top Model e Modelo Oficial da Agency Model’s participou no ultimo fim de semana do Concurso Nacional de Beleza Miss & Mister Brasil Unificado 2017, obtendo o 4º lugar.

O evento aconteceu na cidade de Contagem (MG) e contou com a participação de mais de 70 modelos.

Com a coordenação estadual de Donnyh Ferraz e Eduardo Júlio, o modelo representou o Estado de Rondônia, passando e se destacar em diversas provas, e superou mais de 30 modelos.

O jovem se destacou no evento e recebeu convite para representar o Brasil no Concurso Miss & Mister Beleza Tropical Internacional, realizado na Argentina no mês de Fevereiro de 2018.

Sua coroação acontecerá no próximo mês, com local ainda a ser definido pela coordenação nacional.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria