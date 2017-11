Concorra a uma mesa para a 1ª edição do “November Fest”

No próximo domingo, 19, acontece em Vilhena a 1ª edição no “November Fest” no Clube dos Estados.

A festa terá como atração o cantor Valdir Alberto, a Banda Pegada Fandangueira, Flávio Dalcin e Banda Ouro, tocando o melhor da música gaúcha. Para mais informações entrar em contato através do telefone 9 8466-8157.

O Extra de Rondônia em parceria com os organizadores do evento está sorteando uma mesa. Para concorrer basta deixar nos comentários dessa matéria seu nome completo e número de telefone.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto e Vídeo: Divulgação