DER conclui a pintura de sinalização da rodovia de acesso ao município de Cabixi

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) concluiu ontem a pintura de sinalização dos 37 quilômetros da RO-370, rodovia de acesso ao município de Cabixi, no Sul do Estado.

O diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, destaca que o acesso de Cabixi é a primeira rodovia do estado contemplada com 100% do Projeto Asfalto Novo, que incluem os serviços de operação tapa-buraco, aplicação do microrevestimento asfáltico e, por fim, a pintura de sinalização, para deixar a estrada novinha.

Neiva explica o Projeto Asfalto Novo foi idealizado pelo governador Confúcio Moura, para restaurar 100% das rodovias estaduais até o final de 2018. Ao detalhar o projeto, o diretor do DER enfatiza que Rondônia tem hoje cerca de 1.600 quilômetros rodovias pavimentadas. Deste total, conforme levantamos do DER, cerca de 1.200 km precisavam de algum tipo de manutenção.

O microrevestimento já foi aplicado nos acessos de Cabixi, Corumbiara, Chupinguaia, Espigão D’ Oeste e agora no trecho entre Cacoal o distrito de Nova Estrela. Enquanto isso, outras rodovias recebem ou já receberam operações tapa buraco, como na RO-471 em Ministro Andreazza (concluído); RO-383 de Rolim de Moura a Alta Floresta, passando por Santa Luzia (concluído); e RO-257 nos primeiros 30 km de Ariquemes para Machadinho D’ Oeste, em andamento.

Corumbiara

Paralelo aos trabalhos de pintura para Cabixi, as equipes do DER também realizam a pintura da rodovia de acesso a Corumbiara, que deve ser concluída na próxima semana.

Autor e foto: Nilson Nascimento