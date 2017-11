Força Tática e GOE recaptura foragido da justiça atuando no tráfico de entorpecentes em Vilhena

Durante uma operação denominada Segurança Total, uma guarnição da Força Tática, com o apoio do Grupo de Operações especiais (GOE) e de uma guarnição da Polícia Militar do setor 8, prendeu um homem por tráfico de drogas, que já possuía mandado de prisão em aberto por outros crimes.

A prisão se deu por volta das 03h00 de domingo, após os militares abordarem um homem por nome Moacir dos Reis Cunha, de 40 anos, que durante revista pessoal, estava em posse de uma pequena porção de pasta base de cocaína, que o mesmo afirmou ter compra em uma residência localizada na Rua Juracy Correa Muller, no Bairro BNH, de um indivíduo mais tarde identificado como Marcio Jongo Siqueira, de 36 anos.

Enquanto os militares abordavam Moacir, outro indivíduo passou pela guarnição e em ato suspeito, tentou esconder o rosto, o que levou os policiais a abordá-lo também. Nilton Marques da Silva, de 41 anos, como foi identificado o agente, que a princípio passou um nome falso para a guarnição, portava uma pequena porção de maconha e também alegou ter comprado do mesmo indivíduo que Moacir.

Diante dos relatos dos usuários, os militares se deslocaram até o referido imóvel, onde se deparam com Thiago Cesar Gonçalves Moreira, de 30 anos, parado frente ao portão, que por sua vez, também alegou estar ali para comprar entorpecente da pessoa de Marcio, que negou as acusações, afirmando que realmente havia drogas em sua casa, mas era apenas para consumo.

Em revista ao local, foi encontrada em um dos quartos, uma pequena porção de maconha, porém, dentro de um tanque inutilizado, que estava na frente da casa, os militares encontraram uma sacola contendo 14 invólucros de pasta base de cocaína.

Em consulta nominal foi constatado que havia em aberto, um mandado de prisão contra a pessoa de Marcio, que foi conduzido até a Unidade Integrada de segurança Pública (UNISP), juntamente com os envolvidos e o material apreendido, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia