Jovem Vilhenense é aprovado em teste para jogar na base de time paulista

Da escolinha do Centro de Treinamento Esportivo Grêmio Ayresbool para o campos das divisões de base do Grêmio Novorizontino de São Paulo.

O clube paulista será a nova casa do jovem vilhenense Vicenzo Masutti, 15, que foi aprovado em teste para atuar nas divisões do time.

O atleta foi convidado para uma avaliação com garotos de vários estados do Brasil. Na avaliação, o jovem mostrou seu futebol nos gramados, que os técnicos se encantaram com o garoto aprovando seu teste para fazer parte do time paulista.

Vincenzo retornara a Vilhena para concluir seus estudos e depois se mudara para Novo Horizonte cidade do clube onde se juntara aos garotos da base.

O técnico do atleta, Manoel Ayres disse estar feliz pelo teste positivo do aluno. “Deus abençoou esse menino no teste e vai poder realizar seu sonho”, pontou o técnico.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia