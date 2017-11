Mariana Carvalho é eleita presidente estadual do PSDB de RO

No último sábado, 11, a deputada federal Mariana Carvalho foi eleita presidente estadual do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira).

Em sua página do Facebook Mariana, agradeceu aos votos recebidos e relembrou um pouco de sua trajetória no partido.

“Hoje é dia de agradecer a Deus por mais uma conquista. Nesta manhã, fui eleita presidente estadual do PSDB em Rondônia! Uma caminhada que começou há 14 anos, quando me filiei ao partido. Em 2008, dei o meu primeiro grande passo, e fui eleita vereadora de Porto Velho. Em 2014, deputada federal. Depois, não faltaram desafios de uma jornada que me orgulho muito. Agradeço à minha família, amigos, e todos que me ajudaram até aqui. Sempre acredite na sua força, no seu potencial e nos seus sonhos. Com fé e força de vontade, podemos chegar onde a gente quiser” pontuou a deputada.

Fonte: Extra de Rondônia/Ariquemes 190

Fotos: Ariquemes 190