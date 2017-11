Motorista da Câmara de Pimenta Bueno já gastou mais de 34 mil em diárias

No levantamento feito semana passada sobre os gastos da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, a reportagem do Extra de Rondônia descobriu também que um motorista já havia gasto uma quantia exorbitante em diárias.

Francisco Roberto de Brito, motorista da casa de leis, de janeiro a outubro de 2017, viajou para Vilhena, Ji-Paraná, Ouro Preto, Ariquemes e Porto Velho.

Sendo que recebe diária de R$ 400. Em 10 meses gastou exatos R$ 34.910 – valor este divido por 10 daria R$ 3.910 por mês. Exemplo na foto anexa, no dia 26 de setembro recebeu R$ 1.600 por quatro diárias a Porto Velho, e no dia 03 de outubro recebeu três diárias também a Porto Velho, no valor de R$ 1.200.

O fato pode ser legal, mas é imoral perante a comunidade que paga seus impostos em dia para ter um município melhor.

O Extra de Rondônia deixa espaço ao citado caso queira falar sobre o assunto.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia