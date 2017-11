Rosangela Donadon cumpre agenda em Vilhena e realiza visita em Colégio Militar

Cumprindo agenda em Vilhena, a Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) realizou uma visita ao Colégio Tiradentes da Polícia Militar, no município de Vilhena. A ação aconteceu nesta segunda-feira, 13 de novembro, a convite do vereador Carlos Suchi.

Rosangela foi recebida pelo diretor-geral do CTPM Vilhena, Cap Pm R Silva que juntamente com toda a direção escolar apresentou as ações que vendo sendo realizadas no colégio. O diretor também aproveitou a presença da deputada para apresentar um projeto que vem sendo estudado, com o apoio do vereador Suchi.

Logo após, a parlamentar foi convidada para ver as reais necessidades da escola. Onde o diretor falou sobre os novos procedimentos da escola militar e as metas traçadas com o objetivo de melhorar substancialmente a qualidade do ensino proporcionada pela instituição educacional.

Rosangela parabenizou toda equipe pelo brilhante trabalho que vem sendo realizado na unidade, além de frisar o total apoio às ações que possam melhorar a qualidade de ensino da escola. “Com toda certeza, o colégio militar será referência no quesito de qualidade educacional. Sempre estarei disposta a ajudar para o progresso dos nossos alunos”.

Autor e foto: Assessoria