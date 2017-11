Vilhenense lança escudo oficial; leão será mascote da equipe

A diretoria do Vilhenense Esportivo Clube, mais nova equipe do futebol profissional do Estado de Rondônia, lançou nesta segunda-feira, 13 de novembro, o escudo oficial da equipe.

Com a predominância de dois tons da cor dourada sob o preto, o novo escudo traz a imagem de um leão, que foi escolhido como mascote do time vilhenense.

A escolha pelo rei da selva como mascote partiu do presidente da equipe, Waldir Kurtz, que tem o leão como símbolo de sua família. “O vilhenense nada mais é que uma continuação da minha família, por isso a escolha do leão como mascote da equipe”, disse o presidente.

O novo brasão foi desenvolvido pelo gerente de futebol do clube, Odelmar Schabo, o “Tenente”.

Na última semana foi lançada a forma de disputa e divulgada a primeira rodada do Rondoniense 2018. O primeiro desafio do Vilhenense Esportivo Clube será diante do Ji-Paraná.

A diretoria do V.E.C tem trabalhado forte para estrear com o pé direito na competição. Além de algumas contratações de jogadores a equipe já definiu o treinador e o preparador físico. Trata-se de Rafael Andrade, técnico mineiro de 38 anos e de Luiz Cláudio Vidal. Esse, dispensa apresentações no futebol rondoniense.

A grande estreia do Vilhenense está marcada para o dia 10 de fevereiro às 16h00, no estádio Biancão.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria