Vilhenense pratica direção perigosa com Camaro em Colorado e é interceptado na PRF

O fato aconteceu ao amanhecer deste domingo, quando jovem identificado como L.S.V. P, estava de posse de um Chevrolet Camaro preto e realizou manobras perigosas na Avenida Tapajós em Colorado do Oeste, no centro da cidade.

No momento das manobras, havia muitas pessoas circulando, pois durante a noite aconteceu uma festa em uma danceteria local. A ação do infrator colocou em risco a integridade dos pedestres e até outros motoristas. O infrator realizou por diversas vezes “cavalos de pau”, “arrancadas” e “queima de pneus”, fato que levou várias pessoas a acionarem a Policia Militar, que compareceu no local e comprovou com as marcas deixadas no asfalto.

A guarnição iniciou as diligências e localizou o referido veículo transitando em direção a cidade de Vilhena, sendo acompanhado pela Policia Militar, que noticiou a Base da Policia Rodoviária Federal, que abordou o condutor, sendo o veículo apreendido pela PRF e o condutor encaminhado até a cidade de Colorado do Oeste, onde foi lavrado o Termo Circunstanciado, onde se comprometeu em comparecer no Fórum de Colorado do Oeste no dia 12/12/2017. O veículo foi retirado após um condutor habilitado se apresentar junto a PRF.

Fonte: Conesul Acontece

Fotos: Conesul Acontece