Avenida Rondônia é recuperada por várias equipes da Semosp

A Avenida Rondônia recebeu na manha desta terça-feira, 14, várias frentes de serviços compostas por um grande volume de maquinários e servidores da Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) que estão executando ações de recuperação desta avenida de grande circulação, que compreende muitos comércios na cidade de Vilhena.

Sob os olhares do secretário de obras, Josué Donadon, os trabalhadores da Semosp se dividiram na extremidade da Avenida Rondônia fazendo trecho a trecho da via com grande agilidade e eficiência empregadas nesta ação, que está recuperando a via, no qual, enfrentava muitos problemas quanto aos buracos e as poças d água existentes na localidade.

“Mais uma vez nossas equipes estão realizando uma ação de impacto, no que condiz com a recuperação das vias com grande movimentação como, no caso da Avenida Rondônia. Muitas partes desta avenida estavam comprometidas quanto ao acesso, devido às depressões e o lamaçal que dificultavam a mobilidade dos usuários. Por se tratar de uma via que compreende vários comércios da região, destinei cumprindo ordens da prefeita Rosani Donadon um grande volume de máquinas e pessoal para atuar na rápida manutenção desta via, angariando bons resultados antes do retorno das chuvas na cidade. A ideia perfaz em preparar a avenida para que a Semosp proporcione boas condições de passagem, minimizando trabalhos futuros até que saia o asfalto da região, dentro dos trâmites em andamento considerando o período de estiagem”, ressaltou Josué Donadon.

Além da região em questão, a Secretaria de Obras de Vilhena, de acordo com levantamentos da pasta, está realizando inúmeros serviços de recuperação de ruas e avenidas de áreas não pavimentadas, atendendo vários setores da cidade e da área rural do município, mediante as demandas que permanecerão seguindo o cronograma da Semosp.

Texto e fotos: Assessoria