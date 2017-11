Barcelona anuncia contratação do técnico Alex Oliveira

A diretoria do Barcelona de Vilhena acertou a nesta segunda-feira, 13, a contratação do técnico Alex Oliveira para o rondoniense 2018. A confirmação do novo treinador foi feita pela supervisora do Catalão Vilhenense, Viviane Almeida.

O novo comandante do índio do norte, Alex Oliveira tem 43 anos e atuar como jogador pelo ABC-RN, Atlético-MG, Atlético-PR, Bahia-BA, Brasiliense-DF, Fluminense-RJ, Paulista-SP, Paysandu-PA, Ponte Preta-SP, Remo-PA, Santa Cruz-PE, Vasco-RJ, entre outros clubes.

De acordo com a dirigente do clube, o elenco para a temporada 2018 será anunciado 27 de novembro. A apresentação do quadro de jogadores para o início dos treinamentos está programado para o dia 3 de janeiro.

A estreia do Catalão Vilhenense no rondoniense está marcada para o dia 10 de fevereiro contra o Rondoniense no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Fonte: Extra de Rondônia/Futebol do Norte

Foto: Divulgação