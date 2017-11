Ciclista e criança de 2 anos ficam presas embaixo de caminhão em acidente de trânsito

Uma ciclista, que conduzia uma criança de dois anos, sofreu fratura exposta e laceração na perna esquerda, ao serem atingidas por um caminhão na tarde desta terça-feira, 14, no Bairro Bodanese, em Vilhena.

Segundo relatos do condutor do caminhão, ele seguia pela Rua 719, sentido BR-364, quando converteu a direita na Avenida Antônio Quintino Gomes, e acabou atingindo a ciclista que seguia no mesmo sentido.

Na queda, a bicicleta e as vítimas ficaram presas embaixo do caminhão e uma das rodas acabou provocando os ferimentos na perna da mulher, de cerca de 30 anos.

Uma testemunha alertou o motorista e socorreu a criança, que estava presa na cadeirinha e sofreu apenas leves escoriações nas pernas.

As vítimas foram socorridas por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Trânsito (PETRAN) isolou a área para a realizacao da pericia.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia