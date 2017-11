Em forma de protesto, internauta posta em rede social fotos de avenida cheia de buracos em Cerejeiras

Na manhã desta terça-feira, 14, a redação do Extra de Rondônia recebeu fotos de um internauta, onde expõe sua indignação com a administração pública do município de Cerejeiras.

De acordo com as informações, os buracos tomaram conta da Avenida Integração Nacional no Centro da cidade.

Motoristas tem que fazer malabarismo para poder atravessar a avenida, isso quando conseguem, pois às vezes pedaços dos carros ficam para trás.

Segundo o internauta, as fotos estão sendo expostas para que o secretário de obras, ou o prefeito saia da zona de conforto, ou seja, de suas salas com ar condicionado e faça alguma coisa pelos munícipes que pagam seus impostos e com isso, tenham melhorias no município.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Internautas